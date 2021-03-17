Донецкий Шахтер в четверг, 18 марта, сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. В Киеве "горняки" будут принимать итальянскую Рому. Этот матч можно будет посмотреть на стадионе, по телевидению и онлайн.

Шахтер получил право на проведение матча с участием болельщиков. Однако изначально планировалось, что трибуны НСК "Олимпийский" удастся заполнить до 30%. Но это более 22 тысяч мест. И в итоге из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Киеве, руководство клуба решило ограничить это количество 20% от общей вместимости трибун – около 14 тысяч зрителей.

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У тех же, кто не сможет попасть на стадион, чтобы вживую увидеть игру Шахтера, есть возможность просмотреть этот матч по телевидению или онлайн.

По телевидению матч Шахтер – Рома покажет канал "Футбол 1". Начало трансляции в 19:50, сам матч начнется в 19:55.

В 19:00 на этом же канале выйдет в прямом эфире программа "Путь в Гданьск", где эксперты и приглашенные гости обсудят все детали матчей Лиги Европы 18 марта.

Смотреть онлайн матч Шахтер – Рома можно на нескольких онлайн-платформах: Oll.tv, Volia Football, Megogo и Sweet.tv. Кроме того, трансляция матча доступна и для абонентов мобильного оператора "Киевстар".

Спорт 24 проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. А после игры опубликует видео голов.