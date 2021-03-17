Шахтар – Рома: де дивитися онлайн матч Ліги Європи
Донецький Шахтар у четвер, 18 березня, зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. В Києві "гірники" прийматимуть італійську Рому. Цей матч можна буде переглянути на стадіоні, по телебаченні та онлайн.
Джерело:24 канал
Шахтар отримав право на проведення матчу за участі вболівальників. Однак спочатку планувалося, що трибуни НСК "Олімпійський" вдасться заповнити до 30%. Але це понад 22 тисячі місць. Та у підсумку через погіршення епідеміологічної ситуації в Києві, керівництво клубу вирішило обмежити цю кількість 20% від загальної місткості трибун – близько 14 тисяч глядачів.
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Тим же, хто не зможе потрапити на стадіон, щоб вживу побачити гру Шахтаря, є можливість переглянути цей матч по телебаченні чи онлайн.
По телебаченню матч Шахтар – Рома покаже канал "Футбол 1". Початок трансляції о 19:50, сам матч розпочнеться о 19:55.
О 19:00 на цьому ж каналі вийде в прямому ефірі програма "Шлях до Гданська", де експерти та запрошені гості обговорюватимуть усі деталі матчів Ліги Європи 18 березня.
Дивитися онлайн матч Шахтар – Рома можна на декількох онлайн-платформах: Oll.tv, Volia Football, Megogo та Sweet.tv. Окрім того, трансляція матчу доступна і для абонентів мобільного оператора Київстар.
Спорт 24 проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. А після гри опублікує відео голів.
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