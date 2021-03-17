В четверг, 18 марта, Шахтер проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Ромы. Букмекеры оценили шансы команд на победу и выход в четвертьфинал турнира.

Шахтер – Рома: Фонсека против бывших

Подопечных Луиша Каштру ждет непростое испытание на НСК "Олимпийский". В первой встрече 1/8 финала Лиги Европы "горняки" не сумели навязать сопернику свою игру.

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Рома разгромила Шахтер со счетом 3:0. Теперь дончане должны забить три гола и оставить свои ворота на замке. И это лишь, чтобы перевести матч в дополнительные таймы.

Паулу Фонсека не сможет рассчитывать на ведущего футболиста атаки. Из-за травмы колена пропустит матч Генрих Мхитарян, который играл за "горняков" в сезонах-2010/2013. Однако участие в поединке сможет принять Крис Смоллинг.

Шахтер и Рома 7 раз встречались на одном футбольном поле. В четырех матчах победу праздновали футболисты украинского гранда. В трех встречах победителями выходили "волки". Интересно, что в их истории противостояний нет еще ни одной мировой.

Матч между Шахтером и Ромой начнется 18 марта в 19:55 на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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Букмекеры отдают мизерное предпочтение итальянским гостям. Команда Фонсеки сделала уже 50% успеха к путевке в четвертьфинал турнира. Однако отсиживаться в обороне "римляне" точно не будут. На их доблесть стоит коэффициент 2,58. В победу Шахтера верят немножко меньше – 2,82. Возможно, в этой встрече будет зафиксирована первая ничья в истории клубных противостояний – 3,65.

А вот на проход Шахтера в следующий раунд эксперты поставили космический коэффициент 25,00. На выход Ромы в 1/4 финала – 1,01.

Букмекеры верят, что четвертьфиналист определится в основное время, поэтому поставили большие коэффициенты на дополнительные таймы и серию послематчевых пенальти. Именно со счетом 1:2 в пользу "волков" вероятно завершится встреча – 9,50.

Победа 3: 0, которая позволит Шахтеру перевести матч в дополнительное время – 30,00. Кто забьет за дончан? Главный бомбардир команды Жуниор Мораес отметится голом – 2,45. Не следует забывать и о Марлосе – 3,25.

За итальянских соперников могут забить Педро Родригес – 3,25 и Борха Майораль – 2,45.