Поддержали флешмоб Динамо: Шахтер разгромил бывший клуб Гармаша

Команда Марино Пушича реабилитировалась за поражение в предыдущем спарринге. Жертвой "горняков" стал турецкий Ризеспор.

Шахтер – Ризеспор 5:0

Голы: Назарина, 11, Винисиус Тобиас, 17, Кевин, 54, Матвиенко, 81, Глущенко, 89 (с пенальти)

Спарринг между Шахтером и Ризеспором по договоренности проходил в формате двух таймов по 50 минут. Это был четвертый товарищеский матч "горняков" на сборах в Словении, пишет 24 Канал.

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Забивали на все вкусы

Главный тренер Шахтера с первых минут доверил место в старте летнему новичку Бартолу Франьичу. Хорват занял место в центре защиты.

Состав Шахтера (1-й тайм): Твардовский, Винисиус, Франьич, Фарина, Педро Энрике, Степаненко (к), Назарина, Педриньо, Швед, Невертон, Эгиналду

Твардовский, Винисиус, Франьич, Фарина, Педро Энрике, Степаненко (к), Назарина, Педриньо, Швед, Невертон, Эгиналду Состав Шахтера (2-й тайм):, Резник, Конопля, Бондарь, Матвиенко (к), Азаров, Марлон Гомес, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин (Глущенко, 60) 0 Траоре

"Горняки" мощно начали поединок. В первом тайме мяч дважды побывал в воротах Ризеспора. Отличились Назарина и Винисиус Тобиас.

Во втором тайме Шахтер добил соперника. Сначала Кевин удачно сыграл на добивании и довел счет до разгромного. Впоследствии Матвиенко дальним ударом с метров 23-х поразил левый угол. А на 89-й минуте юный Глущенко заработал пенальти, а затем его реализовал.

В итоге убедительная победа со счетом 5:0. Кстати, за Ризеспор ранее играли украинцы Николай Морозюк, Денис Гармаш и Андрей Борячук.

Видеообзор матча Шахтер – Ризеспор

Напомним, что ранее Шахтер сыграл три матча и все с разным итогом. Сначала "горняки" обыграли Сараево (4:1), сыграли вничью с Хайдуком (1:1) и уступили Бочка-Топола (0:1).