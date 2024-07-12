Донецкий Шахтер подал жалобу на Галатасарай по переходу бразильского легионера Тете. Вчера на официальном сайте турецкого клуба появилась информация, что ФИФА вынесла решение по конфликту с "горняками"

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Компенсация для Шахтера

ФИФА частично удовлетворила иск дончан. Теперь Галатасарай должен выплатить "горнякам" компенсацию в размере 2,5 миллиона евро за досрочное расторжение контракта. Также клуб и футболист будут выплачивать дополнительную компенсацию в виде 5 процентов годовых, которые будут начислены до даты платежа.

Турецкий клуб намерен обжаловать решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде Лозанны, но пока апелляцию еще не оформили.

К слову. Галатасарай не заинтересован в услугах Тете. Клуб готов продать бразильца за 8 миллионов евро в Сан Паулу.

Скандальный бразилец перешел в стамбульский клуб летом прошлого года на правах свободного агента, разорвав единолично контракт с Шахтером. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Тете оценивается в 10 миллионов евро.