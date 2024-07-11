Шахтер – Бачка-Топола 0:1

Гол: Вулич, 4

Соперник "горняков" в прошлом сезоне финишировал на третьей строчке сербской Суперлиги и пробился в квалификацию Лиги Европы. Поэтому Марино Пушич получил возможность проверить свою команду на фоне участника еврокубков, пишет 24 Канал.

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Десант сборников не помог Шахтеру

В стартовом составе Шахтера на игру вышли сразу пять игроков сборной Украины, которые вернулись после выступления на Евро-2024: Матвиенко, Бондарь, Конопля, Судаков и Зубков. На острие атаки Пушич поставил Траоре, который заменил Сикана, который вместе с олимпийской командой отправился в Париж.

Состав Шахтера

Шахтер (1 тайм): Резник – Азарове, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Марлон, Бондаренко – Кевин, Судаков, Зубков – Траоре.

Резник – Азарове, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Марлон, Бондаренко – Кевин, Судаков, Зубков – Траоре. Шахтер (2 тайм): Твардовский – Педриньо Азеведо, Лацабидзе, Фарина, Винисиус – Степаненко, Назарина – Невертон, Глущенко, Педриньо да Силва – Эгиналду.

Уже в дебюте матча Бачка-Топола воспользовалась ошибкой в защите "горняков". Ризнык неудачно отдал пас на Бондаренко. Этим воспользовался Вулич, который обокрал хавбека Шахтера, а затем еще обыграл голкипера.

Этот гол стал единственным в матче. Все попытки подопечных Пушича спасти уйти от поражения завершились безрезультатно. "Горняки" потерпели первое поражение на сборах в Словении. Свой следующий спарринг Шахтер сыграет 14 июля против турецкого Ризеспора.

Видеообзор матча Шахтер – Бачка-Топола

Напомним, что во время сборов Шахтер сыграл уже два матча. В первом поединке "горняки" разгромили Сараево (4:1), а во втором сыграли вничью с Хайдуком (1:1).