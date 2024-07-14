Динамо – Брондбю 4:0

Голы: Попов, 14, Царенко, 71, Андриевский, 75, Пихаленок, 81

Динамовцы в рамках подготовки к старту сезона сыграли со старыми знакомыми, с которыми пересекались в еврокубках в 90-е годы. В своем третьем спарринге "бело-синие" одержали убедительную победу, пишет 24 Канал.

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Дебютный гол Пихаленка

По сравнению с предыдущим матчем против Шальке 04 Александр Шовковский провел ротацию состава. Место в воротах занял Руслан Нещерет, а на острие атаки играл Владислав Ванат.

Состав Динамо: Нещерет (Бущан, 46), Вивчаренко (Дубинчак, 62), Попов (Малыш, 62), Бражко (Андриевский, 62), Шепелев (Лонвейк, 62), Волошин (Ярмоленко, 46), Ванат (Супряга, 62), Лонвейк (Пихаленок, 33), Караваев (Тымчик, 62), Буяльский (К) (Царенко, 62), Биловар (Дячук, 62).

Динамовцы открыли счет во встрече уже на 14-й минуте. Центральный защитник киевлян Денис Попов головой замкнул подачу со штрафного.

Во втором тайме подопечные Шовковского еще трижды смешивали датчан доставать мяч из сетки ворот. Сначала Царенко на 71-й минуте удвоил перевес. Кстати, это второй подряд гол "киевского Месси" на сборах.

Через несколько минут Александр Андриевский парашютом перебросил мяч через голкипера Брондбю, оформив эффектный гол.

А довершил разгром новичок Динамо Александр Пихаленок. Полузащитник отличился на 81-й минуте.

Видеообзор матча Динамо – Брондбю

Динамо на сборах в Австрии