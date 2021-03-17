Донецкий Шахтер в четверг, 18 марта, сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Соперником будет итальянская Рома, а сама игра состоится в присутствии болельщиков.

Шахтер имел право заполнить до 30% вместимости НСК "Олимпийский" – до 22 тысяч болельщиков. Но из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Киеве, это количество решили сократить до 20%. Поэтому руководство "горняков" ожидает до 14 тысяч болельщиков на матче с Ромой.

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"Здоровье – первоочередная ценность, поэтому, несмотря на разрешение принять до 22 тысяч болельщиков (30% вместимости НСК "Олимпийский"), мы снизили цифру до 20% – это около 14 тысяч максимум", – рассказал коммерческий директор Шахтера Дмитрий Кириленко.

Кроме того, на стадионе будет немало ограничений, введенный УЕФА из-за пандемии коронавируса. Болельщики обязаны:

соблюдать социальную дистанцию (билеты продаются с учетом расстояния в 1,5 метра между зрителями),

в течение всего матча носить маски,

использовать установленные на стадионе санитайзеры,

при входе будет осуществляться обязательный температурный скрининг.

Напомним, что проведение матча Шахтер – Рома в Киеве при участии болельщиков вызвало возмущение у мэра столицы Виталия Кличко. По его словам, на этот матч должны были прибыть до 35 тысяч болельщиков со всей Украины. И он сравнил это со "вторым Буковелем".

Вместе с тем именно в Киеве состоятся матчи сборной Украины по футболу, которые перед тем были запланированы во Львове. 28 марта "сине-желтые" сыграют с Финляндией, а 31 марта – с Казахстаном. Оба матча состоятся в присутствии зрителей на трибунах.