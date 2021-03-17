Донецький Шахтар у четвер, 18 березня, зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. Суперником буде італійська Рома, а сама гра відбудеться за присутності вболівальників.

Шахтар мав право заповнити до 30% місткості НСК "Олімпійський" – до 22 тисяч вболівальників. Але через погіршення епідеміологічно ситуації в Києві, цю кількість вирішили скоротити до 20%. Відтак керівництво "гірників" очікує до 14 тисяч вболівальників на матчу з Ромою.

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"Здоров’я – першочергова цінність, тому, попри дозвіл прийняти до 22 тисяч уболівальників (30% місткості НСК "Олімпійський"), ми знизили цифру до 20% – це близько 14 тисяч максимум", – розповів комерційний директор Шахтаря Дмитро Кириленко.

Окрім того, на стадіоні буде чимало обмежень, запроваджений УЄФА через пандемію коронавірусу. Вболівальники зобов’язані:

дотримуватися соціальної дистанції (квитки продаються з урахуванням відстані в 1,5 метра між глядачами),

протягом усього матчу носити маски,

використовувати встановлені на стадіоні санітайзери,

під час входу здійснюватиметься обов’язковий температурний скринінг.

Нагадаємо, що проведення матчі Шахтар – Рома в Києві за участі вболівальників викликало обурення у міського голови столиці Віталія Кличка. За його словами, на цей матч мали прибути до 35 тисяч вболівальників зі всієї України. І він порівняв це з "другим Буковелем".

Водночас саме в Києві відбудуться матчі збірної України з футболу, які перед тим були заплановані у Львові. 28 березня "синьо-жовті" зіграють з Фінляндією, а 31 березня – з Казахстаном. Обидва матчі відбудуться за присутності глядачів на трибунах.