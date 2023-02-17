Знаем, за кого мы играем, – Йовичевич о победе Шахтера в ЛЕ на глазах украинских военных

Донецкий Шахтер приятно удивил своей игрой в первом для себя официальном матче в 2023 году. Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич прокомментировал победу над Ренном в Лиге Европы.

Шахтер стал на шаг ближе к победе еще по итогам первого тайма, когда Криськив и Бондаренко с пенальти сделали счет 2:0 в пользу "горняков". Во втором тайме мяч только однажды побывал во владениях Трубина.

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Йовичевич: Здесь остается только жалеть, что не смогли забить больше

Шахтер получил важную победу перед поединком во Франции 2:1.

Главный тренер дончан Игорь Йовичевич прокомментировал победу своей команды. Хорватский специалист поблагодарил своих ребят за характер и преданность на футбольном поле. Также Йовичевич отметил, что его подопечные переиграли одного из соперников, который в ЧМ-2022 выдал невероятную серию из 17 матчей подряд без поражений. Однако после Мундиаля в Катаре у Ренна последовал спад, чем удалось воспользоваться "горнякам",

По мнению наставника Шахтера, его команда создала больше моментов, чем было у ворот Трубина. Йовичевич выделил игру в первом тайме, когда "горняки" забили дважды.

Вторым таймом наставник не так доволен, как первой 45-минуткой. Во второй части матч дончане несколько потеряли контроль, но после пропущенного гола "горнякам" удалось вернуть себе инициативу.

Йовичевич признался, что перед поединком говорил команде, что на матче будут присутствовать два украинских военных. Потому футболистам нужно было подарить нашим защитникам положительные эмоции. Что команде Йовичевича и удалось.

Здесь остается только жалеть, что не смогли забить больше, потому что заслужили это. Поздравляю ребят с огромным сражением. Я говорил, чтобы подарили улыбку Никите и Илье – двум ребятам, которые сегодня были на стадионе. Мы отдавали себе отчет, когда терпели, для кого мы играем: для Украины, украинских солдат. Мы знаем, за кого мы играем, и никогда об этом не сможем забыть. Но это только первый тайм. Знаем, что будет очень трудная игра в Ренне – реванш перед большим количеством болельщиков. Они на своем поле очень удачно играют и это хороший тест для нас. Но, считаю, мы будем готовы ко второму матчу даже немного лучше, чем к первому,

– сказал Йовичевич.

"Мы должны научиться жить без Мудрика"

Не обошлось и без вопросов о Михаиле Мудрике, зимой перебравшемся за 100 миллионов в Челси. Его позицию в первом официальном матче Шахтера без Михаила занял Криськив и сделал это очень удачно.

"Дима Криськив показал уже своими играми в прошлом чемпионате, на что он способен на другой позиции. Это футболист, имеющий интеллект, способный подстроиться под командные действия. И он сыграл очень хорошо, на уровне команды. Кроме забитого мяча именно с Его начался второй гол - он отдал на Коноплю. На протяжении всех сборов мы наигрывали несколько вариантов, и Криськив просто подходит сейчас по своим характеристикам под нашу модель игры", – сказал тренер донецкого клуба.

Как я и говорил, мы должны научиться жить без Мудрика, дававшего нам совсем другие характеристики. В отличие от него Криськив – другой футболист, но все равно может дать много пользы на этой позиции. Так что подстраиваемся сейчас под него на этой позиции. И еще раз говорю: поздравляю команду, потому что в игре мы знали, что будет тяжело как для первого официального матча. Потому что турецкие сборы и этот матч – это два совершенно разных спорта,

– добавил Йовичевич.

Наставник украинского гранда заявил, что команда готова к выездному матчу против Ренна, где "горняков" будет ждать горячий прием от зажигательных фанатов французского клуба. Йовичевич заверил, что к ответному матчу его подопечные подойдут в еще лучшей игровой форме.

Есть хороший результат, который держит нас в тонусе, и думаю, во втором матче будем в еще лучшей игровой форме. Потому что во втором тайме, вы заметили, немного упала динамика – и это нормально. Они тоже шли ва-банк на инерции после забитого гола, хотя потом успокоились, и мы снова взяли под контроль матч и несколько моментов имели. Жаль, что не забили – был бы счет совсем другим. Потому что конкретных моментов у них не было, какие были у нас. В общем окей, за первый тайм поздравляю ребят,

– ответил хорватский специалист.

"Команда дерется друг за друга, как казаки"

Также Йовичевич признался, было ли что-то в игре Ренна поразившее его и его команду. Игорь второй раз подчеркнул кризис французов, но заявил, что нет таких команд в мире, которые бы не переживали такие моменты.

А хорват выделил приятные моменты в игре своей команды.

"Вижу, что когда команда бьется друг за друга, как казаки, то их качество просто не может исчезнуть. Потому что мотивация зашкаливала, и это было видно. Особенно, когда «бензина» в первом тайме было достаточно. Во втором тайме немножко подсели, имели моменты, и жаль, что не забили третий гол, чтобы было еще легче. И нас ожидает очень тяжелый матч там, так что будем готовиться", – сказал главный тренер Шахтера.

Не можешь обыграть такую команду, как Ренн, если нет тактической дисциплины, индивидуальной ответственности, организации игры, ментальной устойчивости – всех факторов, необходимых, чтобы выиграть матч на таком уровне. Для нас это очень большой вызов – продолжить те же эмоции, которые были в Лиге чемпионов. И хочется победить и повторить те же ощущения: чувствовать себя крепким, мощным в усилиях, которые мы вкладываем на футбольном поле. Думаю, мы заслуженно победили,

– добавил Йовичевич.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы во Франции Ренн – Шахтер состоится 23 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что перед ответным матчем у "горняков" не будет ни одного официального поединка. Ведь только 28 февраля дончане проведут первую встречу в УПЛ против Миная.