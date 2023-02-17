Шахтар став на крок ближчим до перемоги ще за підсумками першого тайму, коли Криськів та Бондаренко із пенальті зробили рахунок 2:0 на користь "гірників". У другому таймі м'яч лише одного разу побував у володіннях Трубіна.

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Йовічевіч: Тут лишається лише шкодувати, що не змогли забити більше

Шахтар здобув важливу перемогу перед поєдинком у Франції 2:1.

Головний тренер донеччан Ігор Йовічевіч прокоментував перемогу своєї команди. Хорватський спеціаліст подякував своїм хлопцям за характер та відданість на футбольному полі. Також Йовічевіч зауважив, що його підопічні переграли одного з суперників, який до ЧС-2022 видав неймовірну серію з 17 поспіль матчів без поразок. Однак після Мундіалю у Катарі у Ренна пішов спад, чим вдалось скористатись "гірникам",

На думку наставника Шахтаря, його команда створила більше моментів, аніж було біля воріт Трубіна. Йовічевіч виділив гру у першому таймі, коли "гірники" забили двічі.

Другим таймом наставник не так задоволений, як першою 45-хвилинкою. У другій частині матч донеччани дещо загубили контроль, але після пропущеного голу "гірникам" вдалось повернути собі ініціативу.

Йовічевіч зізнався, що перед поєдинком говорив команді, що на матчі будуть присутні двоє українських військових. Тому футболістам потрібно було подарувати нашим захисникам позитивні емоції. Що команді Йовічевіча і вдалось.

Тут лишається лише шкодувати, що не змогли забити більше, бо заслужили на це. Вітаю хлопців з величезною битвою. Я казав, щоб подарували усмішку Микиті та Іллі – двом хлопцям, які сьогодні були на стадіоні. Ми усвідомлювали, коли терпіли, для кого ми граємо: для України, українських солдатів. Ми знаємо, за кого ми граємо, і ніколи про це не зможемо забути. Але це лише перший тайм. Знаємо, що буде дуже важка гра в Ренні – реванш перед великою кількістю вболівальників. Вони на своєму полі дуже вдало грають, і це гарний тест для нас. Але, вважаю, ми будемо готові до другого матчу навіть трошки краще, аніж до першого,

– сказав Йовічевіч.

"Ми мусимо навчитися жити без Мудрика"

Не обійшлось і без запитань про Михайла Мудрика, який взимку перебрався за 100 мільйонів у Челсі. Його позицію у першому офіційному матчі Шахтаря без Михайла зайняв Криськів та зробив це дуже вдало.

"Діма Криськів показав уже своїми іграми в минулому чемпіонаті, на що він здатний на іншій позиції. Це футболіст, який має інтелект, має здатність підлаштуватися під командні дії. І він зіграв дуже добре, на рівні команди. Окрім забитого м’яча саме з нього почався другий гол – він віддав на Коноплю. Упродовж усіх зборів ми награвали декілька варіантів, і Криськів просто підходить зараз за своїми характеристиками під нашу модель гри", – сказав тренер донецького клубу.

Як я і казав, ми мусимо навчитися жити без Мудрика, який давав нам зовсім інші характеристики. На відміну від нього Криськів – інакший футболіст, але однаково може дати багато користі на цій позиції. Тож підлаштовуємося зараз під нього на цій позиції. І ще раз кажу: вітаю команду, бо у грі ми знали, що буде важко як для першого офіційного матчу. Бо турецькі збори й цей матч – це два зовсім різні спорти,

– додав Йовічевіч.

Наставник українського гранда заявив, що команда готова до виїзного матчу проти Ренна, де на "гірників" чекатиме палкий прийом від запальних фанатів французького клубу. Йовічевіч запевнив, що до матчу-відповіді його підопічні підійдуть у ще кращій ігровій формі.

Маємо гарний результат, що тримає нас у тонусі, і думаю, у другому матчі будемо в іще кращій ігровій формі. Бо в другому таймі, ви помітили, трошки впала динаміка – і це нормально. Вони теж йшли ва-банк на інерції після забитого гола, хоча потім заспокоїлися, і ми взяли знову під контроль матч і декілька моментів мали. Шкода, що не забили, – був би рахунок геть іншим. Бо конкретних моментів вони не мали, які були в нас. А загалом окей, за перший тайм вітаю хлопців,

– відповів хорватський спеціаліст.

"Команда б'ється один за одного, як козаки"

Також Йовічевіч зізнався, чи було щось у грі Ренна таке, що вразило його та його команду. Ігор вдруге наголосив на кризу французів, але заявив, що немає таких команд у світі, які б не переживали такі моменти.

Натомість хорват виділив приємні моменти у грі своєї команди.

"Бачу, що коли команда б’ється один за одного, як козаки, то їхня якість просто не може зникнути. Бо мотивація зашкалювала, і це було видно. Особливо, коли «бензину» в першому таймі було достатньо. У другому таймі трошки підсіли, мали моменти, та шкода, що не забили третій гол, щоб було іще легше. І на нас очікує дуже важкий матч там, тож готуватимемося", – сказав головний тренер Шахтаря.

Не можеш обіграти таку команду, як Ренн, якщо не маєш тактичної дисципліни, індивідуальної відповідальності, організації гри, ментальної стійкості – усіх факторів, що необхідні, аби виграти матч на такому рівні. Для нас це дуже великий виклик – продовжити ті самі емоції, що були в Лізі чемпіонів. І хочеться перемогти й повторити ті самі відчуття: почуватися міцним, потужним у зусиллях, що ми вкладаємо на футбольному полі. Думаю, ми заслужено перемогли,

– додав Йовічевіч.

Нагадаємо! Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи у Франції Ренн – Шахтар відбудеться 23 лютого о 22:00 за київським часом.

Відзначимо, що перед матчем-відповіддю у "гірників" не буде жодного офіційному поєдинку. Адже лише 28 лютого донеччани проведуть першу зустріч в УПЛ проти Минаю.