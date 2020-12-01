Донецкий Шахтер принимает мадридский Реал в матче 5-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов проведет Спорт 24.

Поединок Шахтер-Реал состоится во вторник, 1-го декабря. Начало матча в 19: 55, сообщает 24 канал.

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За четыре тура Реал набрал 7 очков и занимает второе место. "Сливочные" на три очка опережают Шахтер. Следовательно, "горнякам" следует побеждать, чтобы претендовать на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Первая игра между командами в Мадриде сенсационно завершилась победой Шахтера (3:2). Следовательно, мадридцы не прочь отомстить за поражение.

В последнем туре Лиги чемпионов Шахтер сыграет с Интером, а Реал – с Боруссией М.

Стартовые составы команд

Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Тайсон, Марлос, Коваленко, Тете, Мораес

Реал: Куртуа, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Асенсио, Васкес, Эдегор, Мэнди, Родриго

Шахтер-Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов