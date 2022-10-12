Шахтар вийшов вперед у цьому матчі одразу на початку другого тайму, коли Зубков забив після навісу від Михайліченка. У першому матчі між цими командами в цьому сезоні Зубков теж відзначився після навісу від захисника.

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Та втримати необхідний результат "гірникам" не вдалося. Коли вже йшла п'ята компенсована хвилина до основного часу, черговий навіс від Крооса у штрафний майданчик таки досяг цілі. Рюдігер опинився першим на м'ячі та головою відправив його у кут воріт. Від штанги м'яч покотився до протилежної штанги, але вже за лінією воріт.

Трубін у цьому епізоді запізнився на виході з воріт та не встиг вибити м'яч. Натомість він влетів в суперника, відправивши його в нокдаун. І сам отримав травму. Тож йому знадобилася допомога медиків.

Відео голу Рюдігера у ворота Шахтаря

У підсумку матч закінчився внічию 1:1. Це вперше за вісім матчів між цими суперниками, коли не вдалося виявити переможця. До цього двічі перемагав Шахтар, ще п'ять разів перемогу святкували гравці Реала.