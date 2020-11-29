Мадридский "Реал" сенсационно проиграл в чемпионате Испании. В субботу, 28 ноября, "сливочные" сенсационно проиграли дома "Алавесу".

Реал – Алавес 1:2

Голы: Каземиро, 86 – Перес, 5 (п), Хоселу, 49

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Уже на старте матча гости заработали пенальти за игру рукой Начо в собственной штрафной площадке, пишет 24 канал. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал бывший игрок львовских "Карпат" Лукас Перес.

"Реал" ответил ударом Азара, который отразил вратарь. Эден требовал еще и пенальти, ведь соперник якобы сбил его в штрафной.

Перес мог оформить дубль: выйдя один на один с Куртуа, испанец не смог перебросить голкипера "Реала". Мадридцы имели возможность восстановить паритет после того, как перехватили мяч у гостей у их же штрафной.

Однако два удара Тони Крооса потянул Пачеко.

После перерыва гости удвоили преимущество. Куртуа неосторожно выбил мяч на соперника и Хоселу переправил мяч в пустые ворота.

В то же время Перес продолжал гнаться за дублем. Испанец имел еще одно рандеву с Куртуа, но бельгиец был на высоте.

Уже в конце матча "Реал" таки отыграл один мяч стараниями Каземиро. Но этого было мало хотя бы для ничьей. "Реал" проиграл и после 10 туров проигрывает лидеру "Реал Сосьедаду" уже 6 очков.

Уже во вторник, 1 декабря, "Реал" в Киеве сыграет против "Шахтера" в 5 туре Лиги чемпионов.

Реал – Алавес видеообзор