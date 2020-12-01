Донецький Шахтар приймає мадридський Реал у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів проведе Спорт 24.

Поєдинок Шахтар – Реал відбудеться у вівторок, 1-го грудня. Початок матчу о 19:55, повідомляє 24 канал.

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За чотири тури Реал набрав 7 очок і посідає друге місце. "Вершкові" на три очки випереджають Шахтар. Відтак, "гірникам" слід перемагати, щоб претендувати на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

Перша гра між командами у Мадриді сенсаційно завершилася перемогою Шахтаря (3:2). Відтак, мадридці не проти помститися за поразку.

В останньому турі Ліги чемпіонів Шахтар зіграє з Інтером, а Реал – з Боруссією М.

Стартові склади команд

Шахтар: Трубін, Додо, Вітао, Бондарь, Матвієнко, Степаненко, Тайсон, Марлос, Коваленко, Тете, Мораес

Реал: Куртуа, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Асенсіо, Васкес, Едегор, Менді, Родріго

Шахтар – Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів