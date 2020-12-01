Донецкий Шахтер в предпоследнем туре Лиги чемпионов сезона-2020/2021 принимает мадридский Реал. Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.

Наставник Шахтера Луиш Каштру удивил стартовым составом на матч с Реалом. Об этом сообщает 24 канал.

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В частности, место в обороне португальский наставник доверил бразильцу Витао. Вместе с тем, в воротах "горняков" выйдет Анатолий Трубин вместо капитана команды – Андрея Пятова.

В то же время главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан выпустил свой сильнейший состав, если не считать потери Серихо Рамоса. Зидан выпустил атакующий состав, ведь не нашлось места для разрушителя Каземиро.

Стартовые составы команд

Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Тайсон, Марлос, Коваленко, Тете, Мораес

Реал: Куртуа, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Асенсио, Васкес, Эдегор, Мэнди, Родриго

Поединок 5-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Реал состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 19:55. Игра в Мадриде завершилась сенсационной победой Шахтера 3:2.