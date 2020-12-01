Донецький Шахтар у передостанньому турі Ліги чемпіонів сезону-2020/2021 приймає мадридський Реал. Наставники обох команд визначилися зі стартовими складами на гру.

Наставник Шахтаря Луїш Каштру здивував стартовим складом на матч з Реалом. Про це повідомляє 24 канал.

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Зокрема, місце в обороні португальський наставник довірив бразильцю Вітао. Разом з тим, у воротах "гірників" вийде Анатолій Трубін замість капітана команди – Андрія Пятова.

Водночас головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан випустив свій найсильніший склад, якщо не зважати на втрату Серіхо Рамоса. Зідан випустив атакувальний склад, адже не знайшлося місця для руйнівника Каземіро.

Стартові склади команд

Шахтар: Трубін, Додо, Вітао, Бондарь, Матвієнко, Степаненко, Тайсон, Марлос, Коваленко, Тете, Мораес

Реал: Куртуа, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Асенсіо, Васкес, Едегор, Менді, Родріго

Поєдинок 5-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Реал відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 19:55. Гра в Мадриді завершилася сенсаційною перемогою Шахтаря 3:2.