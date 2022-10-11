В рамках четвертого тура пути Лиги чемпионов "горняки" U-19 сыграли ответный матч с испанским Реалом, состоявшийся в столице Польши, пишет 24 канал.

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Шахтер U-19 – Реал U-19 0:3

Голы: Перес, 22, Хименес, 55, Герреро, 86

В предыдущем матче донецкая команда потерпела разгромное поражение. "Горняки" уступили со счетом 1:6.

До этого подопечные Оскара Ратулутры одержали две победы над немецким Лейпцигом (2:0) и шотландским Селтиком (2:1).

В игре с Реалом украинской команде снова не удалось набрать очков. Уже на 22-й минуте встречи счет открыл 17-летний полузащитник Сезар Паласиос Перес.

Во втором тайме, на 55-й минуте, 18-летний испанский защитник Давид Хименес удвоил преимущество мадридцев.

В конце матча 18-летний полузащитник Хулен Герреро поставил точку в матче, забив еще один гол в пользу своей команды. Очередное поражение от Реала – 0:3.

Видеообзор матча

Турнирная таблица группы F