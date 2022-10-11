У межах четвертого туру шляху Ліги чемпіонів "гірники" U-19 зіграли матч-відповідь з іспанським Реалом, що відбувся у столиці Польщі, пише 24 канал.

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Шахтар U-19 – Реал U-19 0:3

Голи: Перес, 22, Хіменес, 55, Ґерреро, 86

У попередньому матчі донецька команда зазнала розгромної поразки. "Гірники" поступилися з рахунком 1:6.

До цього підопічні Оскара Ратулутри здобули дві перемоги: над німецьким Лейпцигом (2:0) та шотландським Селтіком (2:1).

У грі з Реалом українській команді знову не вдалося набрати очок. Вже на 22-й хвилині зустрічі рахунок відкрив 17-річний півзахисник Сезар Паласіос Перес.

У другому таймі, на 55-й хвилині, 18-річний іспанський захисник Давід Хіменес подвоїв перевагу мадридців.

Наприкінці матчу 18-річний півзахисник Хулен Ґерреро поставив крапку у матчі, забивши ще один гол на користь своєї команди. Чергова поразка від Реала – 0:3.

Відеоогляд матчу

Турнірна таблиця групи F