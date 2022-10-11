Шахтер подытожил финансовую прибыль в прошлом сезоне. "Горняки" опубликовали ежегодный финансовый отчет на официальном сайте клуба.

Достойно внимания Сразиться от первого до последнего, – Йовичевич "зарядил" Шахтер перед игрой с Реалом

Сколько заработал Шахтер в прошлом сезоне

Общий показатель доходов Шахтера с учетом НДС по итогам сезона-2021/2022 составляет 2 миллиарда 178 миллионов гривен.

Общая сумма составила из всех статей дохода клуба: продажа и аренда игроков, доходы от УЕФА и ФИФА и доходы от коммерческой деятельности.

В сезоне-2021/2022 доход Шахтера от продаж и аренды игроков составляет 622 миллиона гривен .

Шахтер преодолел 2 раунда квалификации Лиги чемпионов и принял участие в групповой стадии турнира. Доходы клуба от УЕФА и ФИФА составляют 1 миллиард 164 миллиона гривен .

Доходы от коммерческой деятельности клуба – 392 миллиона гривен .

За сезон-2021/2022 в бюджеты всех уровней клубом уплачено 421 миллион 983 тысяч гривен налогов.

Любопытно. За кампанию 2020/2021 донецкий клуб заработал всего на 106 миллионов гривен больше, чем в прошлом сезоне, а также уплатил на 75 млн больше налогов.



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Кстати говоря. Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер – Реал состоится 11 октября в столице Польши. Наставник "горняков" Игорь Йовичевич рассказал о моральном состоянии своих подопечных перед игрой.