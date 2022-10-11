Шахтер подытожил финансовую прибыль в прошлом сезоне. "Горняки" опубликовали ежегодный финансовый отчет на официальном сайте клуба.
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Сколько заработал Шахтер в прошлом сезоне
Общий показатель доходов Шахтера с учетом НДС по итогам сезона-2021/2022 составляет 2 миллиарда 178 миллионов гривен.
Общая сумма составила из всех статей дохода клуба: продажа и аренда игроков, доходы от УЕФА и ФИФА и доходы от коммерческой деятельности.
В сезоне-2021/2022 доход Шахтера от продаж и аренды игроков составляет 622 миллиона гривен .
Шахтер преодолел 2 раунда квалификации Лиги чемпионов и принял участие в групповой стадии турнира. Доходы клуба от УЕФА и ФИФА составляют 1 миллиард 164 миллиона гривен .
Доходы от коммерческой деятельности клуба – 392 миллиона гривен .
За сезон-2021/2022 в бюджеты всех уровней клубом уплачено 421 миллион 983 тысяч гривен налогов.
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