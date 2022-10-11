Последние новости повлияли на нравственное состояние игроков. Главный наставник "Горняков" Игорь Йовичевич уверен, что это не сломит его подопечных. Он уверен, что они будут бороться до конца.

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Йовичевич: Все стремятся продемонстрировать украинский характер

Никто из моих игроков не скажет мне, что он не может или не хочет играть, все стремятся продемонстрировать украинский характер – никогда не сдаваться. Они сражаются за свой народ. Мы имели хорошее моральное состояние перед этой игрой, но вчера мы проснулись на фоне всей этой беды и жестокости. Футболисты были подавлены. У меня нет слов, я ошеломлен,

– сказал Йовичевич.

Хорватский специалист отметил, что считает себя патриотом Украины, он проживает в нашем государстве с 2003 года.

"Я живу в Украине и связан с ней с 2003 года, чувствую себя патриотом, поэтому все происходящее нелегко пережить. Понимаю, как чувствуют себя люди, поэтому должен быть рядом с ними. Ты чувствуешь покой, только когда спишь за пределами Украина… Здесь ты не думаешь о сиренах или что-то, что может на тебя упасть.

Никто на меня не давил, когда я подписывал контракт с Шахтером. Когда решение уже принято, с учетом всех "за" и "против", пути назад нет. Я должен жить и мириться со всеми опасностями», – добавил специалист.

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