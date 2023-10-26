Шахтер планирует провести благотворительный матч в Японии: когда игра и кто соперник

"Горняки" уже договорились о первом спарринге во время зимней паузы. Соперником команды Марино Пушича станет середняк чемпионата Японии.

После начала полномасштабного вторжения в Россию украинские гранды провели немало благотворительных матчей по всей Европе. Немало отыграл Шахтер, встретившись с более чем 10 соперниками.

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Благотворительный матч Шахтера

Этой зимой "горняки" решили восстановить данную практику. Как сообщают украинские СМИ, Шахтер планирует проведение благотворительного товарищеского матча в Японии.

18 декабря дончане должны сыграть в Токио на Олимпийском стадионе с командой Ависпа Фукуока. Команда представляет шестой крупнейший город страны Фукуока, который находится в тысяче километров от столицы Токио.

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Кто такая Ависпа Фукуока

Сообщается, что Шахтер вылетит в Японию сразу после последнего официального матча этого года – 13 декабря против Порта в Лиге чемпионов. За четыре тура до финиша Ависпа занимает 8 место в элитном дивизионе чемпионата Японии.

Команда отстает на 8 баллов от третьего места, дающего путевку в международные турниры. Команда была создана в 1982 году и дважды выигрывала второй дивизион. В элите же Фукуока не раньше поднималась выше 14-го места.