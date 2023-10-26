Украинские гранды "Динамо" и "Шахтер" известны не только результатами в УПЛ, но и одними из лучших академий в Украине. Многие выпускники этих клубов играют в родном чемпионате и заграницей.

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Динамо и Шахтер в топе

Как оказалось, киевляне и дончане попали в престижный мировой рейтинг, составленный CIES Football Observatory. Они составили топ-10 клубов, чьи воспитанники сейчас играют в высших дивизионах топ-48 стран мира.

Согласно этому, у Динамо есть 80 выпускников своей академии, что позволяет киевлянам идти на шестом месте в рейтинге. Дончане же имеют на шести меньше (74) и замыкают топ-10 вместе с загребским Динамо.

Рейтинг клубов по количеству воспитанников в профессиональном футболе:

Аякс (Нидерланды) – 86 Бенфика (Португалия) – 85 Спортинг (Португалия) – 83 Дефенсор (Уругвай) – 82 Бока Хуниорс (Аргентина) – 81 Динамо Киев (Украина) – 80 Ривер Плейт (Аргентина) – 79 Барселона (Испания) – 77 Носьональ (Уругвай) – 77 Динамо Загреб (Хорватия) – 74 Шахтер (Украина) – 74

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Лидеры по воспитанникам в клубе

Лидером является нидерландский Аякс с 86 выпускниками, опережая на одного лиссабонскую Бенфику. Топ-тройку замыкает другой португальский столичный клуб "Спортинг".

Что интересно, сейчас в составе "бело-синих" выступает 18 собственных питомцев, тогда как у "горняков" - 15. По этому показателю представители УПЛ имеют самый высокий показатель среди всех команд топ-десятки.