Георгий Судаков еще раз является лидером нынешнего Шахтера и заслуживает внимания европейских топовых клубов. 21-летний полузащитник вышел в старте "горняков" и на 62-й минуте матча сократил отставание от Барселоны 2:1.

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Гол, увеличивающий цену на "бриллианта" Шахтера

Воспитанник донецкого клуба стал автором единственного гола "кротов" в матче против испанского гранда.

Марино Пушич дебютировал во главе Шахтера по поражению в групповом раунде Лиги чемпионов. Хотя фактически не было времени, чтобы подготовить команду к поединку против "блаугранас", ведь возглавил украинский клуб только за день до самой встречи в Барселоне.

А для Георгия этот гол в ворота испанского клуба стал дебютным в рамках Лиги чемпионов (в 13 сыгранных поединках).

Как Судаков забил Барселоне: смотрите видео

Это взятие ворот Судакова только увеличило его трансферную стоимость. Что и после матча подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Первый гол в Лиге чемпионов для Георгия Судакова, талант 2002 года рождения. Шахтер уже собирается потребовать огромную сумму за свою новую жемчужину. За ним продолжают следить ведущие европейские клубы, в том числе недавно скауты Ювентуса,

– написал после финального свистка Романо.

Инсайдер в очередной раз подчеркнул интерес к Георгию со стороны туринского клуба, агент которого уже несколько раз вживую наблюдали за игрой воспитанника "горняков", как в Лиге чемпионов, так и на уровне сборной Украины.

Также в СМИ фигурировали имена других клубов, а фаворитом в борьбе за Судаков вообще называли лондонский Арсенал, которому так и не удалось оформить трансфер Михаила Мудрика

Любопытно. В текущем сезоне-2023/2024 Судаков забил 3 гола в 10 сыгранных поединках. Его контракт с "горняками" рассчитан до конца июня 2028 года. Уже 7 ноября Георгия может снова огорчить голкипера Барселоны, но уже в рамках 4-го тура группового раунда ЛЧ.