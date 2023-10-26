Після початку повномасштабного вторгнення Росії українські гранди провели чимало благодійних матчів по всій Європі. Чимало відіграв Шахтар, зустрівшись із більш ніж 10-ма суперниками.

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Благодійний матч Шахтаря

Цієї зими "гірники" вирішили відновити дану практику. Як повідомляють українські ЗМІ, Шахтар планує проведення благодійного товариського матчу в Японії.

18 грудня донеччани мають зіграти у Токіо на Олімпійському стадіоні із командою Авіспа Фукуока. Команда представляє шосте найбільше місто країни Фукуока, яке знаходиться за тисячу кілометрів від столиці Токіо.

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Хто така Авіспа Фукуока

Повідомляється, що Шахтар вилетить у Японію одразу після останнього офіційного матчу цього року – 13 грудня проти Порту в Лізі чемпіонів. За чотири тури до фінішу Авіспа посіда 8 місце у елітному дивізіоні чемпіонату Японії.

Команда відстає на 8 балів від третього місця, яке дає путівку у міжнародні турніри. Команда була створена у 1982 році та двічі вигравала другий дивізіон. У еліті ж Фукуока не раніше підіймалась вище 14 місця.