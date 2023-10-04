Настраиваемся на позитив: история противостояний Шахтера против бельгийских клубов
У донецкой команды положительный баланс встреч с представителями Бельгии в еврокубках. Единственное поражение в этих дуэлях произошло почти 30 лет назад.
Уже сегодня, 4 октября, Шахтер проведет свой второй матч в Лиге чемпионов 2023-2024. Соперником команды Ван Леувена станет абсолютный дебютант турнира Антверпен. "Горняки" раньше ни разу не пересекались с этим соперником.
Следите с нами Антверпен – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
История матчей с бельгийцами
Но дончане наиграли 14 матчей против представителей Бельгии, из которых более половины (8) – против Брюгге. Баланс положительный – 8 побед, 5 ничьих и одно поражение. 24 канал вспоминает историю противостояний Шахтера с бельгийцами.
|СЕЗОН
|ТУРНИР
|СТАДИЯ
|СОПЕРНИК
|ДОМА
|НА ВЫЕЗДЕ
|1995-1996
|КВН
|Первый раунд
|Брюгге
|1:1
|0:1
|2002-2003
|ЛЧ
|3 кв. раунд
|Брюгге
|1:1
|1:1 (пен – 1:4)
|2004-2005
|ЛЧ
|3 кв. раунд
|Брюгге
|4:1
|2:2
|2009-2010
|ЛЕ
|Групповой раунд
|Брюгге
|0:0
|4:1
|2015-2016
|ЛЕ
|1/8 финала
|Андерлехт
|3:1
|1:0
|2016-2017
|ЛЕ
|Групповой раунд
|Гент
|5:0
|5:3
|2021-2022
|ЛЧ
|3 кв. раунд
|Генк
|2:1
|2:1
Интересные факты
Несмотря на одно поражение, бельгийцы дважды выбивали Шахтер. Произошло это в двух первых случаях из Брюгге. В Кубке обладателей Кубков в 1995-м соперник одержал как раз единственную победу над "горняками" для Бельгии.
А через семь лет Брюгге дважды сыграл вничью с дончанами в шаге от группового раунда ЛЧ. Путевка досталась "черно-синим" благодаря удачной серии пенальти.
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Самым высоким уровнем противостояния Шахтера и Бельгии была стадия 1/8 финала Лиги Европы в последний сезон Мирчи Луческу в команде. Тогда "горняки" дважды одолели Андерлехт и наконец дошли до полуфинала турнира.
Последняя же встреча с бельгийцами датируется 2021 годом. Тогда команда Роберто Де Дзерби не заметила Генка в квалификации ЛЧ, после чего прошла Монако и оказалась в группе. К сожалению, тот сезон итальянец так и не доработал из-за начала полномасштабной войны.Справка. Матч Антверпен – Шахтер состоится 4 октября "Босейлстадион" в Бельгии. Прямая трансляция игры будет доступна на онлайн-платформе Megogo. Начало – в 19:45 по киевскому времени.