Настраиваемся на позитив: история противостояний Шахтера против бельгийских клубов

У донецкой команды положительный баланс встреч с представителями Бельгии в еврокубках. Единственное поражение в этих дуэлях произошло почти 30 лет назад.

Уже сегодня, 4 октября, Шахтер проведет свой второй матч в Лиге чемпионов 2023-2024. Соперником команды Ван Леувена станет абсолютный дебютант турнира Антверпен. "Горняки" раньше ни разу не пересекались с этим соперником.

Следите с нами Антверпен – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

История матчей с бельгийцами

Но дончане наиграли 14 матчей против представителей Бельгии, из которых более половины (8) – против Брюгге. Баланс положительный – 8 побед, 5 ничьих и одно поражение. 24 канал вспоминает историю противостояний Шахтера с бельгийцами.

СЕЗОН ТУРНИР СТАДИЯ СОПЕРНИК ДОМА НА ВЫЕЗДЕ 1995-1996 КВН Первый раунд Брюгге 1:1 0:1 2002-2003 ЛЧ 3 кв. раунд Брюгге 1:1 1:1 (пен – 1:4) 2004-2005 ЛЧ 3 кв. раунд Брюгге 4:1 2:2 2009-2010 ЛЕ Групповой раунд Брюгге 0:0 4:1 2015-2016 ЛЕ 1/8 финала Андерлехт 3:1 1:0 2016-2017 ЛЕ Групповой раунд Гент 5:0 5:3 2021-2022 ЛЧ 3 кв. раунд Генк 2:1 2:1

Интересные факты

Несмотря на одно поражение, бельгийцы дважды выбивали Шахтер. Произошло это в двух первых случаях из Брюгге. В Кубке обладателей Кубков в 1995-м соперник одержал как раз единственную победу над "горняками" для Бельгии.

А через семь лет Брюгге дважды сыграл вничью с дончанами в шаге от группового раунда ЛЧ. Путевка досталась "черно-синим" благодаря удачной серии пенальти.

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Самым высоким уровнем противостояния Шахтера и Бельгии была стадия 1/8 финала Лиги Европы в последний сезон Мирчи Луческу в команде. Тогда "горняки" дважды одолели Андерлехт и наконец дошли до полуфинала турнира.

Последняя же встреча с бельгийцами датируется 2021 годом. Тогда команда Роберто Де Дзерби не заметила Генка в квалификации ЛЧ, после чего прошла Монако и оказалась в группе. К сожалению, тот сезон итальянец так и не доработал из-за начала полномасштабной войны.

. Матч Антверпен – Шахтер состоится 4 октября "Босейлстадион" в Бельгии. Прямая трансляция игры будет доступна на онлайн-платформе Megogo. Начало – в 19:45 по киевскому времени.