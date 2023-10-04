Вже сьогодні, 4 жовтня, Шахтар проведе свій другий матч у Лізі чемпіонів 2023-2024. Суперником команди ван Леувена стане абсолютний дебютант турніру Антверпен. "Гірники" раніше жодного разу не перетинались із цим суперником.

Слідкуйте з нами Антверпен – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Історія матчів із бельгійцями

Але донеччани награли аж 14 матчів проти представників Бельгії, з яких більше половини (8) – проти Брюгге. Баланс позитивний – 8 перемог, 5 нічиїх та одна поразка. 24 канал пригадує історію протистоянь Шахтаря із бельгійцями.

СЕЗОН ТУРНІР СТАДІЯ СУПЕРНИК ВДОМА НА ВИЇЗДІ 1995-1996 КВК Перший раунд Брюгге 1:1 0:1 2002-2003 ЛЧ 3 кв. раунд Брюгге 1:1 1:1 (пен – 1:4) 2004-2005 ЛЧ 3 кв. раунд Брюгге 4:1 2:2 2009-2010 ЛЄ Груповий раунд Брюгге 0:0 4:1 2015-2016 ЛЄ 1/8 фіналу Андерлехт 3:1 1:0 2016-2017 ЛЄ Груповий раунд Гент 5:0 5:3 2021-2022 ЛЧ 3 кв. раунд Генк 2:1 2:1

Цікаві факти

Попри всього одну поразку, бельгійці двічі вибивали Шахтар. Сталось це у двої перших випадках із Брюгге. У Кубку володарів Кубків у 1995-му суперник здобув як раз єдину перемогу над "гірниками" для Бельгії.

А за сім років Брюгге двічі зіграв внічию із донеччанами за крок до групового раунду ЛЧ. Путівка дісталась "чорно-синім" завдяки вдалій серії пенальті.

До теми Неймовірний перформанс Трубіна не врятував: Інтер мінімально здолав Бенфіку у ЛЧ – відео

Найвищим рівнем протистояння Шахтаря і Бельгії була стадія 1/8 фіналу Ліги Європи у останній сезон Мірчі Луческу в команді. Тоді "гірники" двічі здолали Андерлехт і зрештою дійшли до півфіналу турніру.

Остання ж зустріч із бельгійцями датується 2021-им роком. Тоді команда Роберто Де Дзербі не помітила Генк у кваліфікації ЛЧ, після чого пройшла Монако та опинилась у групі. На жаль, той сезон італієць так і не допрацював через початок повномасштабної війни.

Довідка. Матч Антверпен – Шахтар відбудеться 4 жовтня "Босейлстадіон" у Бельгії. Пряма трансляція гри буде доступна на онлайн-платформі Megogo. Початок – о 19:45 за київським часом.