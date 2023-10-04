Вже сьогодні, 4 жовтня, Шахтар проведе свій другий матч у Лізі чемпіонів 2023-2024. Суперником команди ван Леувена стане абсолютний дебютант турніру Антверпен. "Гірники" раніше жодного разу не перетинались із цим суперником.
Слідкуйте з нами Антверпен – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Історія матчів із бельгійцями
Але донеччани награли аж 14 матчів проти представників Бельгії, з яких більше половини (8) – проти Брюгге. Баланс позитивний – 8 перемог, 5 нічиїх та одна поразка. 24 канал пригадує історію протистоянь Шахтаря із бельгійцями.
|СЕЗОН
|ТУРНІР
|СТАДІЯ
|СУПЕРНИК
|ВДОМА
|НА ВИЇЗДІ
|1995-1996
|КВК
|Перший раунд
|Брюгге
|1:1
|0:1
|2002-2003
|ЛЧ
|3 кв. раунд
|Брюгге
|1:1
|1:1 (пен – 1:4)
|2004-2005
|ЛЧ
|3 кв. раунд
|Брюгге
|4:1
|2:2
|2009-2010
|ЛЄ
|Груповий раунд
|Брюгге
|0:0
|4:1
|2015-2016
|ЛЄ
|1/8 фіналу
|Андерлехт
|3:1
|1:0
|2016-2017
|ЛЄ
|Груповий раунд
|Гент
|5:0
|5:3
|2021-2022
|ЛЧ
|3 кв. раунд
|Генк
|2:1
|2:1
Цікаві факти
Попри всього одну поразку, бельгійці двічі вибивали Шахтар. Сталось це у двої перших випадках із Брюгге. У Кубку володарів Кубків у 1995-му суперник здобув як раз єдину перемогу над "гірниками" для Бельгії.
А за сім років Брюгге двічі зіграв внічию із донеччанами за крок до групового раунду ЛЧ. Путівка дісталась "чорно-синім" завдяки вдалій серії пенальті.
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Найвищим рівнем протистояння Шахтаря і Бельгії була стадія 1/8 фіналу Ліги Європи у останній сезон Мірчі Луческу в команді. Тоді "гірники" двічі здолали Андерлехт і зрештою дійшли до півфіналу турніру.
Остання ж зустріч із бельгійцями датується 2021-им роком. Тоді команда Роберто Де Дзербі не помітила Генк у кваліфікації ЛЧ, після чого пройшла Монако та опинилась у групі. На жаль, той сезон італієць так і не допрацював через початок повномасштабної війни.