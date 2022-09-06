Победа в Кубке УЕФА и неоднократные унижения: как Шахтер играл против клубов из Германии

6 сентября 2022 , 08:27
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Донецкая команда имеет в своем активе 24 поединка с представителями Бундеслиги. При этом Лейпциг станет одиннадцатым немецким соперником для Шахтера.

Уже сегодня 6 сентября Шахтер стартует в групповом раунде Лиги чемпионов. Соперником команды Игоря Йовичевича станет германский Лейпциг.

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Для дончан это будет уже 25-я встреча с немецкими клубами в еврокубках. Только с представителями Италии и Испании Шахтер играл почаще. 24 канал предлагает вспомнить, как дончане играли против клубов из Бундеслиги.

ТУРНИР РАУНД СУПЕРНИК ДОМА НА ВЫЕЗДЕ
КУЕФА 1976-1977 1 раунд Динамо Берлин 3:0 1:1
КУЕФА 1980-1981 1 раунд Айнтрахт 1:0 0:3
ЛЧ 2001-2002 3 кв. раунд Боруссия Д 0:2 1:3
КУЕФА 2004-2005 1/16 финала Шальке 1:1 1:0
КУЕФА 2005-2006 группа Штутгарт - 2:0
КУЕФА 2008-2009 финал Вердер - 2:1*
ЛЧ 2012-2013 1/8 финала Боруссия Д 2:2 0:3
ЛЧ 2013-2014 группа Байер 0:0 0:4
ЛЧ 2014-2015 1/8 финала Бавария 0:0 0:7
ЛЕ 2015-2016 1/16 финала Шальке 0:0 3:0
ЛЧ 2018-2019 группа Хоффенхайм 2:2 3:2
ЛЕ 2018-2019 1/16 финала Айнтрахт 2:2 1:4
ЛЕ 2019-2020 1/8 финала Вольфсбург 3:0 2:1
ЛЧ 2020-2021 группа Боруссия М 0:6 0:4

* – финал Кубка УЕФА 2009 проходил на нейтральном поле

Интересные факты:

  • В 24 встречах с немецкими командами дончане одержали 8 побед, 7 ничьих и потерпели 9 поражений.
  • Существенно ухудшили статистику последние матчи против Боруссии Менхенгладбах с общим счётом 0:10.
  • Свой единственный евротрофей Шахтер выиграл в финале против немецкой команды. В 2009 году дончане обыграли Вердер в Стамбуле (2:1).
  • Интересно, что "горняки" пересекались с десятью командами из Германии, но не с Лейпцигом, который станет 11-м.
  • У дончан есть положительный баланс встреч с пятью из них – Динамо Берлин, Шальке, Штутгарт, Вольфсбург, Вердер.
  • Отрицательный баланс у Шахтера только с грандами Бундеслиги – Баварией, Боруссией Д, Байером, Айнтрахтом и Боруссией М.
  • Из девяти поражений немцам 7 были разгромными, а самый большой проигрыш был в 2015 году от Баварии (0:7).
  • Сами же "горняки" трижды громили соперника – по 3:0 были обыграны Динамо Берлин, Шальке и Вольфсбург.
Автор: Анатолій Дерека