Вже сьогодні, 6 вересня, Шахтар стартує в груповому раунді Ліги чемпіонів. Суперником команди Ігора Йовічевича стане німецький Лейпциг.
Де дивитись Шахтар зіграє в Лізі чемпіонів: хто покаже перший матч команди в турнірі
Для донеччан це буде вже 25-та зустріч з німецькими клубами в єврокубках. Тільки з представниками Італії та Іспанії Шахтар грав частіше. 24 канал пропонує згадати, як донеччани грали проти клубів з Бундесліги.
|ТУРНІР
|РАУНД
|СУПЕРНИК
|ВДОМА
|НА ВИЇЗДІ
|КУЄФА 1976-1977
|1 раунд
|Динамо Берлін
|3:0
|1:1
|КУЄФА 1980-1981
|1 раунд
|Айнтрахт
|1:0
|0:3
|ЛЧ 2001-2002
|3 кв. раунд
|Боруссія Д
|0:2
|1:3
|КУЄФА 2004-2005
|1/16 фіналу
|Шальке
|1:1
|1:0
|КУЄФА 2005-2006
|група
|Штутгарт
|-
|2:0
|КУЄФА 2008-2009
|фінал
|Вердер
|-
|2:1*
|ЛЧ 2012-2013
|1/8 фіналу
|Боруссія Д
|2:2
|0:3
|ЛЧ 2013-2014
|група
|Баєр
|0:0
|0:4
|ЛЧ 2014-2015
|1/8 фіналу
|Баварія
|0:0
|0:7
|ЛЄ 2015-2016
|1/16 фіналу
|Шальке
|0:0
|3:0
|ЛЧ 2018-2019
|група
|Хоффенхайм
|2:2
|3:2
|ЛЄ 2018-2019
|1/16 фіналу
|Айнтрахт
|2:2
|1:4
|ЛЄ 2019-2020
|1/8 фіналу
|Вольфсбург
|3:0
|2:1
|ЛЧ 2020-2021
|група
|Боруссія М
|0:6
|0:4
* – фінал Кубка УЄФА 2009 проходив на нейтральному полі
Цікаві факти:
- У 24 зустрічах з німецькими командами донеччани здобули 8 перемог, 7 нічиїх та потерпіли 9 поразок.
- Суттєво погіршили статистику останні матчі проти Боруссії Менхенгладбах з загальним рахунком 0:10.
- Свій єдиний євротрофей Шахтар виграв у фіналі саме проти німецької команди. У 2009 році донеччани переграли Вердер в Стамбулі (2:1).
- Цікаво, що "гірники" перетинались з десятьма командами з Німеччини, але не з Лейпцигом, який стане 11-им.
- Донеччани мають позитивний баланс зустрічей з п'ятьма із них – Динамо Берлін, Шальке, Штутгарт, Вольфсбург, Вердер.
- Від'ємний баланс у Шахтаря лише з грандами Бундесліги – Баварією, Боруссією Д, Баєром, Айнтрахтом та Боруссією М.
- З дев'яти поразок німцям 7 були розгромними, а найбільший програш був у 2015 році від Баварії (0:7).
- Самі ж "гірники" тричі громили суперника – по 3:0 були обіграні Динамо Берлін, Шальке та Вольфсбург.