Вже сьогодні, 6 вересня, Шахтар стартує в груповому раунді Ліги чемпіонів. Суперником команди Ігора Йовічевича стане німецький Лейпциг.

Де дивитись Шахтар зіграє в Лізі чемпіонів: хто покаже перший матч команди в турнірі

Для донеччан це буде вже 25-та зустріч з німецькими клубами в єврокубках. Тільки з представниками Італії та Іспанії Шахтар грав частіше. 24 канал пропонує згадати, як донеччани грали проти клубів з Бундесліги.

ТУРНІР РАУНД СУПЕРНИК ВДОМА НА ВИЇЗДІ КУЄФА 1976-1977 1 раунд Динамо Берлін 3:0 1:1 КУЄФА 1980-1981 1 раунд Айнтрахт 1:0 0:3 ЛЧ 2001-2002 3 кв. раунд Боруссія Д 0:2 1:3 КУЄФА 2004-2005 1/16 фіналу Шальке 1:1 1:0 КУЄФА 2005-2006 група Штутгарт - 2:0 КУЄФА 2008-2009 фінал Вердер - 2:1* ЛЧ 2012-2013 1/8 фіналу Боруссія Д 2:2 0:3 ЛЧ 2013-2014 група Баєр 0:0 0:4 ЛЧ 2014-2015 1/8 фіналу Баварія 0:0 0:7 ЛЄ 2015-2016 1/16 фіналу Шальке 0:0 3:0 ЛЧ 2018-2019 група Хоффенхайм 2:2 3:2 ЛЄ 2018-2019 1/16 фіналу Айнтрахт 2:2 1:4 ЛЄ 2019-2020 1/8 фіналу Вольфсбург 3:0 2:1 ЛЧ 2020-2021 група Боруссія М 0:6 0:4

* – фінал Кубка УЄФА 2009 проходив на нейтральному полі

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