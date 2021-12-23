Коноплянка не вписывается в планы главного тренера Роберто Де Дзерби. Опытный хавбек не получит нового контракта и летом 2022-го станет свободным агентом.

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В летнее межсезонье Коноплянка может перейти в СК Днепр-1, если согласится на понижение зарплаты. По данным источника.

Что известно о Коноплянке в Шахтере

В текущем сезоне Де Дзерби доверяет молодым Мудрику и Соломону, а 32-летний Коноплянка наиграл жалкие 47 минут. Для поиска нового клуба хавбеку придется жертвовать зарплатой, которая в Шахтере составляет 2,5 млн. евро в год.

Коноплянка выступает за "Шахтер" с 2019 года. Сейчас в футболке "горняков" он провел 46 матчей, оформив 5 голов и 3 ассиста.