Повернення у Дніпро чи новий виклик

32-річний лівий вінгер остаточно втратив довіру тренерського штабу Шахтаря. Головний наставник "гірників" Роберто Де Дзербі не включив футболіста у список гравців, які відправились на тренувальні збори у Туреччину.

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Все через те, що Євген Коноплянка шукає собі нову команду. Контракт півзахисника з донеччанами розрахований до кінця червня 2022-го року. Тому футболіст офіційно може розглядати пропозиції інших клубів.

Ще раніше повідомлялось, що футболіст може повернутись у Дніпро. Коноплянка буцімто погодиться за зниження зарплати, адже Дніпро-1 не зможе потягнути зарплату гравця у 2,5 мільйони євро на рік, яку він отримував у команді з Донецька.

Кар'єра Коноплянки у Шахтарі