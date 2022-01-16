Повернення у Дніпро чи новий виклик
32-річний лівий вінгер остаточно втратив довіру тренерського штабу Шахтаря. Головний наставник "гірників" Роберто Де Дзербі не включив футболіста у список гравців, які відправились на тренувальні збори у Туреччину.
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Все через те, що Євген Коноплянка шукає собі нову команду. Контракт півзахисника з донеччанами розрахований до кінця червня 2022-го року. Тому футболіст офіційно може розглядати пропозиції інших клубів.
Ще раніше повідомлялось, що футболіст може повернутись у Дніпро. Коноплянка буцімто погодиться за зниження зарплати, адже Дніпро-1 не зможе потягнути зарплату гравця у 2,5 мільйони євро на рік, яку він отримував у команді з Донецька.
Кар'єра Коноплянки у Шахтарі
- Євген Коноплянка виступає за "гірників" із вересня 2019-го, перейшовши із німецького Шальке.
- У сезоні-2021/2022 виходив на футбольне поле лише двічі. Ці два матчі зіграв у кваліфікації Ліги чемпіонів, у яких не відзначився результативними діями. Загалом провів на полі лише 47 хвилин.