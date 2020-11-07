Гравці та тренерський штаб "Шахтаря" пройшли позачергове тестування на коронавірус. Зробили вони це перед матчем проти "Динамо", який відбудеться в неділю, 8 листопада.

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Про тестування повідомляється на офіційному сайті "Шахтаря". Результати тестів клуб має отримати в суботу ввечері.

Причиною проходження позачергового тестування у "Шахтарі" назвали погіршення епідеміологічної обстановки. А також те, що серед менеджменту клубу виявлено нові випадки захворювання. Хто саме захворів – не повідомляється. перед тим в ЗМІ була інформація, що коронавірус виявили в генерального директора клубу Сергія Палкіна.

"Ми ухвалили рішення перед матчем з "Динамо" провести додаткові тести, аби не наражати команду суперника на ризик. Сподіваємось, представники "Динамо" також пройдуть додаткове тестування, щоб убезпечити персонал і гравців обох клубів", – заявив начальник медичної служби "Шахтаря" Дмитро Скибинський.

Коронавірус у "Динамо"

Відзначимо, що свого часу у "Шахтарі" вже був спалах коронавірусу. Через це жовтневі матчі збірної України пропустили ряд ключових гравців. Вони ж не зіграли й в першому матчі групового етапу ліги чемпіонів проти "Реалу". Однак зараз інфікованих гравців у команді немає.

У "Динамо" – протилежна ситуація. У команді зараз дев'ять гравців основного складу, в яких виявили коронавірус. Це Денис Бойко, Георгій Бущан, Денис Гармаш, Міккель Дуелунд, Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Георгій Цитаїшвілі, Микола Шапаренко, Владислав Супряга. При цьому про коронавірус у Супряги першими повідомили ЗМІ. І навіть в збірній України підтвердили коронавірус у нападника (замість Супряги до команди викликали Артема Кравця). "Динамо" ж поки про коронавірус у гравця не повідомляє.

Варте уваги "Динамо" просило перенести матч з "Шахтарем"

Матч "Динамо" – "Шахтар" відбудеться в неділю, 8 листопада. Початок зустрічі о 17:00. Онлайн-трансляція матчу – на сайті Спорт24.