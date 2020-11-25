Третий гол, который мёнхенгладбахская "Боруссия" забила в ворота донецкого "Шахтера", стал настоящим украшением матча. Эмболо забил в падении через себя.

Третий гол "Боруссия" забила уже в компенсированном к первому тайму времени.

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Хозяева получили право на штрафной. После подачи из гущу игроков в штрафной, Бондарь головой отбил мяч. Но не выбил его подальше. А сбросил туда, где находился Эмболо – на другой край вратарской.

Эмболо в этом моменте находился сам. И лучшая возможность для него пробить – это в падении через себя. Что он и сделал.

Видео гола эмболии в падении через себя:

Для Эмболо этот гол стал первым в этом сезоне.