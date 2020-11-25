В среду, 25 ноября, донецкий "Шахтер" играет на выезде против менхенгладбахской "Боруссии". Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.

Донецкому "Шахтеру" крайне важно набирать очки в Германии, пишет 24 канал. В следующих турах "горняков" ждут встречи с "Реалом" и "Интером", которые до этого позволили себе потерять слишком много очков.

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Вместе с тем, от украинской команды ждут реакцию на поражение в Киеве. "Боруссия" разгромила "Шахтер" в Киеве со счетом 6:0.

Кроме того, "Шахтер" неудачно сыграл в чемпионате Украины, ведь 21 ноября не смог одолеть "Александрию" и снова отпустил "Динамо" в турнирной таблице.

В матче 4-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" не может рассчитывать на Исмаили, Дентиньо, Коваленко, Коноплянку, Хочолаву и, к сожалению, Тайсона.

В "жеребцов" среди серьезных потерь только Бенсебаини и Хофманн. Успел восстановиться Плеа.

Начало матча "Боруссия" М – "Шахтер" в 19:55.

Стартовые составы команд

Боруссия М: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт – Крамер, Нойхаус – Лазаро, Штиндль, Тюрам – Эмболо

Шахтер: Пятов (к) – Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко – Степаненко, Алан Патрик – Тете, Марлос, Соломон – Мораес

Боруссия М – Шахтер текстовая онлайн-трансляция