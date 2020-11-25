Третій гол, який менхенгладбахська "Боруссія" забила у ворота донецького "Шахтаря", став справжньою окрасою матчу. Емболо забив у падінні через себе.

Третій гол "Боруссія" забила вже у компенсований до першого тайму час.

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Господарі отримали право на штрафний. Після подачі з гущу гравців у штрафному майданчику, Бондар головою відбив м'яч. Але не вибив його якомога далі. А скинув туди, де перебував Емболо – на інший край воротарського майданчика.

Емболо в цьому моменті перебував сам. І найкраща можливість для нього пробити – це в падінні через себе. Що він і зробив.

Відео голу Емболо у падінні через себе

Для Емболо цей гол став першим у цьому сезоні.