Сообщалось, что итальянский гранд готов выложить за украинца от 10 до 20 миллионов евро. Однако такая сумма далека от той, которую хотели бы выручить "горняки" (40 миллионов). Финансовые аппетиты Шахтера могут испугать "нерадзурри" и заставить отказаться от трансфера Трубина.

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"Горняки" могут сорвать переход

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна заверил, что переход Анатолия состоится только при условии солидного предложения. Функционер донецкого клуба сравнил голкипера со 100-миллионным трансфером Михаила Мудрика в Челсе.

На фоне этого появились слухи, что сторонам уже удалось договориться о 5-летнем контракте.

Любопытно! Цена Трубина на Transfermarkt составляет 22 миллиона евро – самый дорогой футболист УПЛ.

"Нерадзурри" не дураки, чтобы сразу платить такие деньги

Теперь в СМИ появилась новая информация и новые цифры возможного перехода вратаря сборной Украины. Интер не готов выкладывать за украинца 35 миллионов евро и 10% от продажи футболиста, как того требует Шахтер.

Поэтому итальянский клуб может выбросить Трубина из трансферного списка, заменив его более дешевым голкипером. К примеру, стражем ворот Баварии Янном Зоммером, переход которого оценивают лишь в 6 миллионов евро. Ожидается, что кроме Зоммера Интер может подписать вратаря Сампдории, близкого к уходу из клуба Эмиля Аудеро.

Напомним, что Интер хочет подписать двух вратарей. Ведь Андре Онана в шаге от того, чтобы стать "красным дьяволом", а опытный ветеран команды Самир Ханданович официально покинул клуб по окончании контракта.

Не исключено, что Интер захочет схитрить и подписать Трубина в 2024 году, когда летом у него истечет контракт с "горняками". В таком случае "нерадзурри" получат Анатолия совершенно бесплатно в статусе свободного агента. Однако вряд ли Шахтер согласится на такой план итальянцев.

К слову. В прошлом сезоне Трубин отыграл за Шахтер 38 матчей (14 – "сухих"), в которых пропустил 40 голов и заработал 2 желтых карточки. Следующий клуб Анатолия будет только вторым в его карьере.