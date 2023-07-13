Новий головний тренер Шахтаря Патрік ван Леувен продовжує знайомитися з можливостями своїх підопічних. У матчі проти чемпіона та володаря Кубка Греції АЕКа нідерландець дав шанс проявити себе кільком молодим резервістам. Проте основа греків проїхалася катком по амбіціях "гірників".

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Перша поразка Ван Леувена

Вже на 12-й хвилині поєдинку афінці почали свою справу, відправивши м'яч до сітки воріт Твардовського. До завершення першої 45-хвилинки АЕК подвоїв свою перевагу.

Проте на цьому неприємності команда ван Леувена не завершилися. В другому таймі м'яч тричі залітав у ворота Пузанкова, який замінив Твардовського. У підсумку "гірники" зазнали несподіваної поразки з рахунком 0:5. Зазначимо, що в другому таймі на поле у складі Шахтаря вийшли півфіналісти молодіжного Євро-2023: Олег Очеретько, Богдан В'юнник та Данило Сікан.

Шахтар – АЕК Афіни 0:5

Голи: Гарсія, 12, 40, 65, Зін, 83, 86

Шахтар (1 тайм): Твардовський – Корнієнко, Матвієнко, Бондар, Гочолеішвілі – Кастільйо, Удод – Топалов, Глущенко, Зубков – Келсі.

Твардовський – Корнієнко, Матвієнко, Бондар, Гочолеішвілі – Кастільйо, Удод – Топалов, Глущенко, Зубков – Келсі. Шахтар (2 тайм): Пузанков – Фарина, Ракіцький, Бондар (Дрозд, 81), Козік – Топалов, Очеретько, Кастільйо (Цуканов, 59), В'юнник – Келсі (Янович, 71), Сікан.

Нагадаємо, що в першому спарингу "гірники" розписали результативну нічию (3:3) з представником Ередівізі АЗ.

Наступний контрольний матч "гірники" зіграють 18 липня о 15:00 з амстердамським Аяксом.