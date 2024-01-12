Подписано долгосрочное соглашение: Шахтер продлил контракт с одним из лидеров команды

В украинском футболе уже месяц продолжается зимняя пауза. Команды только начинают выходить из отпусков и готовиться к возобновлению УПЛ.

Донецкий Шахтер во время зимнего трансферного окна является один из главных ньюзмейкеров в украинском футболе. "Горняки" близки к одному из самых дорогих подписаний в своей истории, а также могут продать за огромные средства своего лидера Георгия Судакова.

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Работа на перспективу

С учетом возможного прощания со своей "десяткой" Шахтеру было важно сохранить другого своего молодого таланта и одного из лидеров команды, чтобы продолжить борьбу за чемпионство УПЛ во второй части сезона-2023/2024. Поэтому "горняки" решили продлить контракт с одним из самых перспективных своих игроков, у которого соглашение с клубом истекало в 2025 году.

И стороны достигли соглашения. Шахтер официально объявил, что отныне контракт с полузащитником Артемом Бондаренком действует до 31 декабря 2028 года.



Шахтер продлил контракт с Бондаренком / фото из соцсетей ФК Шахтер

Напомним, что Артем Бондаренко является выпускником академии дончан, за которую выступал с 16 лет. Он был лидером юношеского и молодежного состава "горняков", после чего присоединился к основному коллективу.

Карьера Бондаренка в первой команде Шахтера