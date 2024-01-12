Донецький Шахтар під час зимового трансферного вікна є одним із головних ньюзмейкерів в українському футболі. "Гірники" близькі до одного з найдорожчих підписань у своїй історії, а також можуть продати за великі кошти свого лідера Георгія Судакова.

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Робота на перспективу

З урахуванням можливого прощання зі своєю "десяткою", Шахтарю було важливо зберегти іншого свого молодого таланта та одного з лідерів команди, аби продовжити боротьбу за чемпіонство УПЛ у другій частині сезоні-2023/2024. Тому "гірники" вирішили продовжити контракт з одним з найперспективніших своїх гравців, у якого угода з клубом закінчувалося у 2025 році.

І сторони досягли угоди. Шахтар офіційно оголосив, що віднині контракт із півзахисником Артемом Бондаренком чинний до 31 грудня 2028 року.



Шахтар продовжив контракт із Бондаренком / фото з соцмереж ФК Шахтар

Нагадаємо, що Артем Бондаренко є випускником академії донеччан, за яку виступав з 16 років. Він був лідером юнацького та молодіжного складу "гірників", після чого доєднався до основного колективу.

Кар'єра Бондаренка в першій команді Шахтаря