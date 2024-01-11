Долгое время ходят разговоры, что "горняки" могут продать своего лидера Георгия Судакова, а главными претендентами считаются итальянские Ювентус и Наполи. Однако первым, вероятно, станет все-таки входящий трансфер для дончан.

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Усиление правого фланга

Действующий чемпион Украины долгое время следил за правым вингером Палмейраса Кевином и уже пытался оформить трансфер раньше. Однако предыдущая предложенная "горняками" сумма 10 миллионов евро и еще четыре в виде бонусов не устроила "зелено-белых".

Теперь же все идет к тому, что 21-летний игрок юниорской сборной Бразилии окажется в Украине. По информации инсайдера Фабрицио Романо, Шахтер предложил Палмейрасу 15 миллионов евро, и эта сумма убедила "зелено-белых" отпустить своего молодого футболиста.

Уже 13 января Кевин пройдет медосмотр в донецком клубе, после чего ожидается официальное объявление перехода бразильца из Палмейраса в Шахтер.

Важно. Если трансфер состоится, то данный переход войдет в топ-5 самых дорогих трансферов в истории "горняков". Большую сумму они отдавали только за трех футболистов – Бернард (25 миллионов евро), Педриньо (18), Тайсон (15.24).

К слову, действующий контракт Кевина с Палмейрасом рассчитан до конца 2026 года. В нынешнем сезоне атакующий полузащитник сыграл за главную команду "зелено-белых" 11 матчей, в которых забил 1 гол. В составе команды U-20 бразилец провел 42 игры, на его счету 15 голов и 6 ассистов.