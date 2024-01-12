Донецкий Шахтер во время зимнего трансферного окна является один из главных ньюзмейкеров в украинском футболе. "Горняки" близки к одному из самых дорогих подписаний в своей истории, а также могут продать за огромные средства своего лидера Георгия Судакова.
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Работа на перспективу
С учетом возможного прощания со своей "десяткой" Шахтеру было важно сохранить другого своего молодого таланта и одного из лидеров команды, чтобы продолжить борьбу за чемпионство УПЛ во второй части сезона-2023/2024. Поэтому "горняки" решили продлить контракт с одним из самых перспективных своих игроков, у которого соглашение с клубом истекало в 2025 году.
И стороны достигли соглашения. Шахтер официально объявил, что отныне контракт с полузащитником Артемом Бондаренком действует до 31 декабря 2028 года.
Шахтер продлил контракт с Бондаренком / фото из соцсетей ФК Шахтер
Напомним, что Артем Бондаренко является выпускником академии дончан, за которую выступал с 16 лет. Он был лидером юношеского и молодежного состава "горняков", после чего присоединился к основному коллективу.
Карьера Бондаренка в первой команде Шахтера
- 1 марта 2020 года дебютировал в главной команде в поединке УПЛ с Ворсклой.
- С этого времени 23-летний полузащитник сыграл 66 официальных матчей "горняков", в которых забил 12 голов и отдал 11 ассистов.
- 2-разовый чемпион Украины
- В нынешней кампании Бондаренко принял участие в 14 играх дончан и отличился одним забитым мячом.