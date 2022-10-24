На решающий матч Лиги чемпионов без одного из лидеров: Шахтер привез в Глазго 26 футболистов

Донецкий Шахтер прибыл в Шотландию, где проведет поединок пятого тура Лиги чемпионов против Селтика.

Шахтер объявил список игроков, которые смогут сыграть против Селтика в матче Лиги чемпионов. В воскресенье, 23 октября, донецкая команда отправилась на автобусе из Львова в польский Жешув, откуда совершила перелет в аэропорт Глазго.

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Главный тренер «горняков» Игорь Йовичевич взял с собой 26 футболистов. Стоит отметить отсутствие в составе делегации Марьяна Шведа, забившего два гола в трех матчах Лиги чемпионов. Бомбардир еще не восстановился после травмы. Накануне игрок проводил индивидуальные тренировки.

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик

Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк, Дмитрий Топалов

Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк, Дмитрий Топалов Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Андрей Кулаков

В понедельник, 24 октября, команда проведет открытую тренировку и традиционную предматчевую пресс-конференцию.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится 25 октября на стадионе "Селтик Парк" в Глазго. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что после четырех сыгранных матчей Шахтер набрал пять очков, а Селтик имеет в своем активе только один зачетный пункт. Если подопечные Йовичевича не проиграют своим оппонентам, то они точно гарантируют себе еврокубковую весну, по крайней мере, в Лиге Европы. В случае победы над «кельтами», дончане продолжат борьбу за путевку в плей-офф Лиги чемпионов.