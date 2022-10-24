Шахтар оголосив список гравців, які зможуть зіграти проти Селтіка у матчі Ліги чемпіонів. У неділю, 23 жовтня, донецька команда вирушила на автобусі зі Львова до польського Жешува, звідки здійснила переліт до аеропорту Глазго.

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Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч взяв із собою 26 футболістів. Варто відзначити відсутність у складі делегації Мар’яна Шведа, який забив два голи в трьох матчах Ліги чемпіонів. Бомбардир ще не відновився після травми. Напередодні гравець проводив індивідуальні тренування.

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін

Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина, Едуард Козік

Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина, Едуард Козік Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Іван Петряк, Дмитро Топалов

Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Іван Петряк, Дмитро Топалов Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Андрій Кулаков

У понеділок, 24 жовтня, команда проведе відкрите тренування і традиційну передматчеву пресконференцію.

Матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 25 жовтня на стадіоні "Селтік Парк" в Глазго. Стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що після чотирьох зіграних матчів Шахтар набрав п’ять очок, а Селтік має у своєму активі лише один заліковий пункт. Якщо підопічні Йовічевіча не програють своїм опонентам, то вони точно гарантують собі єврокубкову весну, принаймні у Лізі Європи. У разі перемоги над "кельтами" донеччани продовжать боротьбу за путівку до плей-оф Ліги чемпіонів