Шахтер объявил список игроков, которые смогут сыграть против Селтика в матче Лиги чемпионов. В воскресенье, 23 октября, донецкая команда отправилась на автобусе из Львова в польский Жешув, откуда совершила перелет в аэропорт Глазго.
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Главный тренер «горняков» Игорь Йовичевич взял с собой 26 футболистов. Стоит отметить отсутствие в составе делегации Марьяна Шведа, забившего два гола в трех матчах Лиги чемпионов. Бомбардир еще не восстановился после травмы. Накануне игрок проводил индивидуальные тренировки.
- Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин
- Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк, Дмитрий Топалов
- Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Андрей Кулаков
В понедельник, 24 октября, команда проведет открытую тренировку и традиционную предматчевую пресс-конференцию.
Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится 25 октября на стадионе "Селтик Парк" в Глазго. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, что после четырех сыгранных матчей Шахтер набрал пять очков, а Селтик имеет в своем активе только один зачетный пункт. Если подопечные Йовичевича не проиграют своим оппонентам, то они точно гарантируют себе еврокубковую весну, по крайней мере, в Лиге Европы. В случае победы над «кельтами», дончане продолжат борьбу за путевку в плей-офф Лиги чемпионов.