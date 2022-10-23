Реал уже после четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов гарантировал себе выход в 1/8 финала. Но пока неизвестно, с какого места. Команда набрала 10 очков. В то время как в активе РБ Лейпциг шесть зачетных баллов, а у Шахтера 5 очков. Так что обе команды сохраняют шанс опередить испанский клуб в борьбе за первое место (но обойти сможет только одна из них).

Напомним Карим Бензема выиграл Золотой мяч 2022 года.

Гарантировать первое место в группе Реал может уже во вторник, 25 октября. В этот день команда сыграет против РБ Лейпциг на выезде. Перед этим определился список игроков испанского клуба, отправившихся в Германию.

Вне заявки оказались сразу два лидера Реала – Федерико Вальверде и Карим Бензема. У Бензема мышечная контузия, из-за которой он пропустил и предыдущий матч "сливочных" против Севилии. А вот причина отсутствия Вальверде в списке пока неизвестна. При этом Вальверде перед тем отыграл весь матч против Севильи и забил гол.

Также в список игроков попал Андрей Лунин. Но вряд ли он выйдет в стартовом составе. Украинский голкипер сыграл за Реал в тех матчах, когда основной вратарь Тибо Куртуа был травмирован. Когда Куртуа восстановился после повреждения, именно он вернулся в ворота Реала. Хотя и пропустил после этого курьезный гол.

Следует отметить, что РБ Лейпциг является главным конкурентом донецкого Шахтера в борьбе за место в плей-офф Лиги чемпионов. Пока немецкий клуб опережает "горняков" на одно очко. Но во вторник ситуация может измениться. Когда "быки" будут играть против Реала, Шахтер в Шотландии сразится с Селтиком. У шотландского клуба после четырех туров есть одно очко, которое заработал в матче против Шахтера. Следовательно, украинской команде нужно по меньшей мере не проиграть. Ведь тогда команда как минимум гарантирует себе выход в плей-офф Лиги Европы. А также сохранит за собой шансы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, если после этого обыграет РБ Лейпциг.