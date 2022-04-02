Шахтер прекратил контракты с футболистами из-за войны в Украине

Донецкий Шахтер приостанавливает все соглашения с футболистами во время войны. Ефим Конопля рассказал, что ему пришел соответствующий документ о таком решении от руководства "горняков".

Конопля: Мы живем за свой счет

Фланговый защитник Шахтера рассказал, что еще в 20-х числах Шахтер выполнял условия, прописанные в контрактах. Теперь же "горняки" приостановили действия соглашений футболистов.

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Игрокам поступило соответствующее письмо, в котором было прописано соответствующее решение. Теперь футболисты Шахтера будут жить за свой счет.

Пришла соответствующая бумага о прекращении (контракте) в связи с агрессией России и тем, что сегодня невозможно осуществлять профессиональную деятельность. Это касается как легионеров, так и украинцев. Сегодня мы живем за свой счет,

– рассказал защитник Шахтера.

Конопля признался, что у него есть предложения из зарубежных клубов, но нет возможности уехать из Украины.

Отметим, что Динамо получило специальное разрешение, которое позволило киевлянам покинуть Украину во время военного положения. "Бело-синие" отправились в румынский Бухарест, где возобновит тренировку под руководством Мирчи Луческу.

Киевляне проведут ряд благотворительных матчей, средства из которых будут переданы на нужды украинцев, пострадавших от войны.

. В сезоне-2021/2022 Конопля отыграл за Шахтер 11 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 5 результативных передач. Его соглашение с донецким клубом рассчитано до конца июня 2022 года.