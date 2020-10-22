"Шахтер" сенсационно обыграл "Реал" в первом туре Лиги чемпионов со счетом 3:2. Это первая победа над "Реалом" для украинской команды с 1999 года.

Последним клубом, которому удавалось взять три очка в противостоянии с "Реалом", стало "Динамо" Киев. Об этом пишет 24 канал.

Как это было: "Шахтер" сенсационно победил на выезде "Реал", забив три гола: видео

17 марта 1999 года в матче четвертьфинала Лиги чемпионов киевляне под руководством Валерия Лобановского на поле столичного Республиканского стадиона одержали победу (2:0) и вышли в полуфинал турнира.

Динамо – Реал: обзор матча 1999

"Шахтер" ранее дважды встречался с мадридским клубом в группе ЛЧ сезона 2015/16 и уступил в обеих встречах (4:3 и 4:0).

Сенсационная победа "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с сенсации. "Горняки" на выезде обыграли мадридский "Реал".

Еще в первом тайме украинская команда сумела забить три гола.

Во втором тайме "Реал" отличился трижды. Третий раз мяч в ворота Трубина влетел уже в компенсированное арбитром время. Но после просмотра VAR, взятие ворот не засчитали.