"Шахтар" сенсаційно обіграв "Реал" у першому турі Ліги чемпіонів з рахунком 3:2. Це перша перемога над "Реалом" для української команди з 1999 року.

Останнім клубом, якому вдавалося взяти три очки в протистоянні з "Реалом", стало "Динамо" Київ. Про це пише 24 канал.

Як це було: "Шахтар" сенсаційно переміг на виїзді "Реал", забивши три голи: відео

17 березня 1999 року в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів кияни під керівництвом Валерія Лобановського на полі столичного Республіканського стадіону здобули перемогу (2:0) і вийшли в півфінал турніру.

Динамо – Реал: огляд матчу 1999 року

"Шахтар" раніше двічі зустрічався з мадридським клубом в групі ЛЧ сезону 2015/16 і поступився в обох зустрічах (4:3 та 4:0).

Сенсаційна перемога "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" стартував в Лізі чемпіонів із сенсації. "Гірники" на виїзді обіграли мадридський "Реал".

Ще в першому таймі українська команда зуміла забити три голи.

У другому таймі "Реал" відзначився тричі. Третій раз м'яч у ворота Трубіна влетів вже у компенсований арбітром час. Але після перегляду VAR, взяття воріт не зарахували.