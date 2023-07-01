Шахтар провів успішний сезон 2022-2023, вигравши УПЛ та дійшовши до 1/8 фіналу Ліги Європи. Втім це не завадило керівництву "гірників" піти на зміну тренера.

До теми Шахтар оголосив про звільнення Ігора Йовічевіча після успішного сезону

Донеччани попрощались із Ігорем Йовічевічем, у котрого ще залишався рік контракту. За його достроковий розрив Шахтар виплатив коучу неустойку.

Більше мільйона заради зміни тренера

За інформацією журналіста Ігора Бурбаса, звільнення обійдеться "гірникам" у 500 тисяч євро. Йому на заміну має прийти Патрік ван Леувен, який рік тому очолив Зорю.

Тоді нідерландець підписав контракт на три роки, тож тепер Шахтарю доведеться ще і платити луганцям за достроковий розрив. Як повідомляє інсайдер, це обійдеться "гірникам" у 700 тисяч євро.

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Тож сумарно тренерське рокирування має обійтись донеччанам в 1,2 мільйона євро. Нагадаємо, що ван Леувен вже працював у Шахтарі. Тренер очолював академію клубу з 2006 по 2013 роки.

Перемога в УПЛ дозволить клубу зіграти в груповому раунді Ліги чемпіонів 2023-2024. Шахтар буде жеребитися із третього кошика під час жеребкування.