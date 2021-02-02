Донецкий шахтер опубликовал перечень футболистов, которые будут выступать за команду в лиге Европы. Все игроки разделены на два списка.

Источник: сайт Шахтера

На матчи Лиги Европы Шахтер заявил сразу 44 футболистов. 21 из них проходят по списку А, еще 23 – по списку Б, в котором молодые воспитанники.

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Отметим, что в списке есть Исмаили, восстановившийся после травмы, а также Тайсон, который зимой мог покинуть "горняков".

Кроме того, Анатолий Трубин, который провел пять из шести матчей в групповом этапе Лиги чемпионов, заявленный по списку Б. В этом же перечне и Михаил Мудрик, которого вернули из аренды в черниговской Десне.

Список А

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 54. Евгений Гриценко

Защитники: 2. Додо 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 49. Витао

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 21. Алан Патрик, 27. Майкон, 28 Маркиньос Сиприано, 50. Сергей Болбат, 70. Евгений Коноплянка, 99. Фернандо

Нападающий: 10. Жуниор Мораес

Список Б

Вратари: 62. Никита Турбаевский, 81. Анатолий Трубин

Защитники: 15. Виктор Корниенко, 34 Марк Мампасси, 63. Эдуард Козик, 64. Михаил Рудавский, 73. Даниэль Эгбуджо, 77. Валерий Бондарь, 82. Роман Якуба

Полузащитники: 57. Клим Приходько, 61 Георгий Судаков, 67. Денис Свитюха, 68. Владислав Погорелый, 74. Эдвард Кобак, 78. Михаил Хромей, 83. Константин Гуров, 86. Денис Шостак, 91. Михаил Мудрик

Нападающие: 58. Андрей Чирук, 59. Богдан Вьюнник, 65. Даниил Гончарук

Напомним, Шахтер в 1/16 финала Лиги Европы сыграет против израильского Маккаби. Первый матч состоится в Тель-Авиве 18 февраля. 25 февраля команды померяются силами в Киеве.